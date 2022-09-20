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В Тяжине воспитанники детского дома побывали на лекции, посвященной развитию туризма

В Тяжинском историко-краеведческом музее – филиале Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности в рамках акции «Поделись своим Знанием» перед ребятами из детдома «Ласточкино гнездышко» (поселок Нововосточный) выступил заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин.
Цель одной из крупнейших просветительских акций, заключается в передаче молодежи достоверных знаний как одной из главных ценностей современного общества. Акция организована Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России.
В рамках лекции «Развитие туристической отрасли в северной агломерации Кузбасса» поговорили о перспективах внутреннего и въездного туризма. В Чебулинском округе интерес у туристов вызывает Шестаковский палеонтологический комплекс, где проводятся раскопки местонахождения останков динозавров. В Тисульском округе большой популярностью пользуются горнолыжный курорт Горная Саланга и озеро Большой Берчикуль.
Подростки рассказали о своих путешествиях. В июле 2022 года воспитанники детского дома приняли участие в экспедиции «Кузбасс глазами юного блогера». Ребята поделились впечатлениями от фестиваля «День сибирского купечества» в Мариинске и международного научно-популярного фестиваля «Динотерра» в деревне Шестаково Чебулинского округа.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/09/2022
Образование
Тяжин

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