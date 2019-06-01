В Тяжине впервые прошли соревнования предпринимателей и муниципальных служащих

Своим творчеством собравшихся порадовали участники детской образцовой эстрадной студии «Квинта», театра танца «Весна» и эстрадной группы «Сибирский тракт».
Затем силами померялись команды районного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и служащих администрации Тяжинского муниципального района.
Спортсмены состязались в биатлоне, преодолевали полосу препятствий, проходили эстафету. Сильнейшей оказалась команда муниципальных служащих. До следующей спартакиады переходящий кубок спартакиады будет находиться в администрации Тяжинского муниципального района.
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