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В Тяжине впервые прошли соревнования предпринимателей и муниципальных служащих

Своим творчеством собравшихся порадовали участники детской образцовой эстрадной студии «Квинта», театра танца «Весна» и эстрадной группы «Сибирский тракт».
Затем силами померялись команды районного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и служащих администрации Тяжинского муниципального района.
Спортсмены состязались в биатлоне, преодолевали полосу препятствий, проходили эстафету. Сильнейшей оказалась команда муниципальных служащих. До следующей спартакиады переходящий кубок спартакиады будет находиться в администрации Тяжинского муниципального района.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/06/2019
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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