В Тяжине впервые прошли соревнования предпринимателей и муниципальных служащих

Больных туберкулёзом в Кемерове отправят на лечение Выяснилось, что на учёте стоят несколько граждан с открытой формой туберкулёза, при этом от лечения...

Рыбак пропал без вести в Кузбассе Накануне мужчина отправился на рыбалку и пропал без вести. 66-летний Наль Никанорович Никитенко,...

Движение транспорта ограничат в кемеровском микрорайоне В кемеровском микрорайоне Южный в связи с проведением детского фестиваля будет ограничено движение...