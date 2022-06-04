В Тяжине вручили около 100 знаков отличия ГТО

В спорткомплексе «Юность» глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поприветствовал присутствующих на торжественном мероприятии по поводу вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» любителей здорового образа жизни, спортсменов, родителей учащихся.

В 2016 году был создан центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который действует на базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы. Из 34 муниципалитетов он занимает в регионе 7 место по общему рейтингу. На сегодняшний день 1941 человек сдали нормы ГТО, из них получивших различные знаки отличия – 1312.