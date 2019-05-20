В Тяжине за активное участие в ликвидации возгорания сухой травы награждены школьники

Благодарственные письма главы Тяжинского муниципального района ребятам вручил первый заместитель главы района Анатолий Викторович Барков. Этой наградой отмечены учащийся Тяжинской средней школы № 2 Степан Сергеевич Логинов, учащиеся Тяжинской средней школы № 1 Матвей Анатольевич Пасько и Кирилл Васильевич Бондаревич.
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