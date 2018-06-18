В Тяжине завершилась первая профильная смена палаточного лагеря «Спутник»

Здесь отдохнули 52 учащихся из школ Тяжинского района. Скучать подросткам было некогда, для них были организованы спортивные игры, эстафеты, познавательные встречи и увлекательные конкурсы.

Ребят из палаточного лагеря на базе детско-юношеской спортивной школы посетили сотрудники ОГИБДД. Они провели беседу по правилам дорожного движения и игровую программу, по итогам которой всем участникам были вручены памятные подарки.

В гостях у ребят побывали и пожарные. Школьники не только научились быстро и правильно эвакуироваться из здания, но и получили возможность посидеть за рулем пожарной машины.

Пять дней пролетели незаметно, подростки получили массу положительных эмоций и обрели новых друзей. Завершение смены прошло в тесном кругу, где ребята пели возле костра и участвовали в конкурсах.