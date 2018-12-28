В Тяжине журналисты выяснили, что думают земляки о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте

Большинство опрошенных жителей районного центра считает повышение цен на проезд в автобусе оправданным. Вместе с тем, с этой мерой тяжинцы связывают надежды на улучшение работы общественного транспорта.

Людмила Фоминична Архипова – сторож-вахтер Управления Пенсионного фонда России в Тяжинском районе

Я слушала выступление нашего губернатора по этому вопросу и согласна, что автотранспортные предприятия исчерпали все внутренние возможности. Изношенность автопарка, обеспечение ГСМ и запчастями – всё это требует значительных средств. Повышение платы за проезд – вынужденная мера. Думаю, всем нам нужно отнестись к этому с пониманием. Потому что на общественном транспорте тоже работают люди, и им нужно кормить семьи.

Дмитрий Михайлович Тарасенко – директор Тяжинской детской художественной школы № 13

Думаю, что это небольшое подорожание проезда, ощутимо скажется на организации и качестве работы АТП. У предприятия появится прибыль, и может быть, это позволит выполнять дополнительные рейсы автобусов, без совмещения маршрутов.

Людмила Петровна Стебайлова – председатель Тяжинского районного Совета ветеранов

Для наших ветеранов очень важно, что сохранилась льгота для пенсионеров. Дай Бог, чтобы ситуация в сфере пассажирских перевозок поскорее выправилась, чтобы это всё пошло во благо. От этого в выигрыше будут все. Когда люди с хорошим настроением едут в комфортабельном автобусе, то и у водителя настроение поднимается.

Александр Серафимович Яковлев – фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Тяжинской районной больницы

Возможно, что изменение тарифов, через некоторое время позволит улучшить ситуацию на пассажирском автотранспорте. Надежда всегда остаётся. Новый год всё-таки, а это своеобразная перезагрузка. С 1 января надеешься только на лучшее.

Мария Яковлевна Цветкова – пенсионер

В довоенные годы не было автобусов. Везде ходили пешком, ездили на лошадях. Сейчас красота – автобусом можно добраться в любой уголок посёлка. Считаю, что общественный автотранспорт обязательно нужно сохранить.