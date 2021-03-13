В Тяжинском агропромышленном техникуме для студентов провели спортивно-развлекательные соревнования
Состязания посвятили 300-летию Кузбасса. На зимней спортплощадке ребят ждали различные испытания: эстафеты, общекомандный бег на лыжах, конкурс на меткость, перетягивание каната. В упорной борьбе победила команда первокурсников.
13/03/2021
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