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В Тяжинском агропромышленном техникуме для студентов провели спортивно-развлекательные соревнования

Состязания посвятили 300-летию Кузбасса. На зимней спортплощадке ребят ждали различные испытания: эстафеты, общекомандный бег на лыжах, конкурс на меткость, перетягивание каната. В упорной борьбе победила команда первокурсников.

Образование
Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/03/2021
Образование
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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