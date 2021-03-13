В Тяжинском агропромышленном техникуме для студентов провели спортивно-развлекательные соревнования

Кузбассовцы оценили качество питания в школах и детских садах Самую низкую оценку получили позиции «ассортимент блюд» и «вкусовые качества блюд». В среднем...

Названы необычные и высокооплачиваемые профессии в Кузбассе За аналогичный период медианная зарплата с частичной и неполной занятостью увеличились на 28% по...

В Новокузнецком районе произошло массовое ДТП с участием автокрана Массовое ДТП произошло сегодня, 12 марта, недалеко от деревни Митино Новокузнецкого района...