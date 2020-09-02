В Тяжинском агропромышленном техникуме начался новый учебный год

Для 165 первокурсников прошла торжественная линейка. К студентам обратился директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский: «Сегодня мы со всей страной отмечаем День знаний. Я от всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам, прежде всего, здоровья, профессиональных, творческих, учебных побед. Год этот юбилейный, наша образовательная организация отметила 45 лет со времени своего основания, 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этом году мы будем отмечать 80-летие системы профессионально-технического образования. Родоначальники этой системы практически ее ровесники. Так ветеран педагогического труда Алексей Николаевич Ростовский через несколько дней будет отмечать 79-летие.

Вы, ребята, не только продолжаете, добрые традиции и начинания, заложенные в нашем техникуме, но и творчески их развиваете. Для того, чтобы осуществить эти планы, вас ждут классы, лаборатории, учебный полигон, учебное хозяйство. Сегодня немаловажную роль играет дистанционный формат обучения, в котором вы уже поработали. Он открывает большие возможности. Это учебная платформа, на которой заложен мощный образовательный контент, который можно посмотреть в любой момент. Открыть, повторить, найти для себя что-то новое. Сегодня в техникуме работает электронная библиотечная система, которая позволяет пользоваться учебными изданиями, которые находятся за несколько тысяч километров от нас.

В плане образовательной деятельности для вас открыты большие возможности для участия в конкурсном движении, чемпионатах, олимпиадах. Наши ребята традиционно принимают активное участие в этом движении, завоевывают призовые места, получают заслуженные награды. Наградой может быть и поездка в такие замечательные города как Сочи, Казань, Санкт-Петербург. Основное и главное, что от вас требуется – это желание учиться, участвовать вот в этих процессах».

В новом учебном году к занятиям в техникуме приступили более 500 студентов – экономисты, технологи, механики, мастера сельскохозяйственного производства, повара, сварщики, продавцы, электромонтажники, а также будущие специалисты сервиса домашнего и коммунального хозяйства.