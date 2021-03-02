В Тяжинском агропромышленном техникуме осваивают лицензионную программу для обучения ПДД

В Кемерове в апреле начнут капитальный ремонт бульвара Сосновый Стоимость закупочных материалов — Работы будут начаты 12 апреля 2021 и продлятся до 07 декабря 2022.

Власти Кузбасса потратят 68 миллионов на систему оповещения населения Власти Кемеровской области потратят 68 миллионов рублей на оборудование для системы оповещения...

В Кузбассе резко выросла средняя зарплата, превысив 55 тысяч рублей В декабре 2020 года в Кемеровской области средняя зарплата составила 55 841 рубль. Эти данные...