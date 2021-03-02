В Тяжинском агропромышленном техникуме осваивают лицензионную программу для обучения ПДД

Программа «Спектр» позволяет подготовить студентов к сдаче экзаменов в ГИБДД и Гостехнадзоре в соответствии со всеми современными требованиями.
Специалисты подчёркивают – пользоваться разработкой быстро и удобно. Обучение правилам дорожного движения при этом выходит на качественно новый уровень. При этом исключается человеческий фактор, электронную форму ответов на экзаменационные вопросы невозможно испортить.
Инициатором приобретения лицензионной обучающей программы выступил главный государственный инженер – инспектор Гостехнадзора Кузбасса по Тяжинскому округу Олег Николаевич Плохих.
02/03/2021
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