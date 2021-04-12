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В Тяжинском агропромышленном техникуме открылся киновидеоклуб

В рамках гражданско-патриотического воспитания молодого поколения студенты будут знакомиться здесь как с признанными шедеврами отечественного кино, так и сравнительно малоизвестными фильмами. Участники волонтерского студенческого медиаотряда «Время, вперед!» будут готовить для своих товарищей видеосообщения о выдающихся земляках, интересных фактах и исторических событиях.
С такой инициативой выступил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский. Не останутся без внимания и памятные даты – 300-летие Кузбасса и 80-летие начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Первое видеосообщение в рамках открытия киновидеоклуба медиаволонтеры посвятили легендарному земляку, летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Алексею Архиповичу Леонову. Координировать работу киновидеоклуба будет кандидат исторических наук Олег Викторович Костюнин.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/04/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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