В Тяжинском агропромышленном техникуме отметили 10-летний юбилей музея учебного заведения

Его истоки относятся к далекому 1975 году, когда было принято решение о строительстве учебного комплекса Тяжинского сельского профессионально-технического училища. На окраине поселка были возведены просторные корпуса, классы-лаборатории, гаражи, общежитие. Первым директором стал Алексей Николаевич Ростовский.

Учебное заведение прошло большой путь от ССПТУ, до агролицея, профлицея и агропромышленного техникума. За 47 лет из его стен выпущено более 13 тысяч специалистов, которые трудятся на всех предприятиях Тяжинского округа. Многие из них отмечены высокими наградами. Александр Юрьевич Дмитриенко, Валентина Петровна Корнева, Нелли Ивановна Григорьева, Анна Ивановна Журавлева – заслуженные работники сельского хозяйства Российской Федерации. Владимир Григорьевич Васик, Александр Васильевич Штыков, Николай Николаевич Липатов – заслуженные работники автомобильного транспорта.

Орденами Российской Федерации награждены выпускники: Анатолий Михайлович Агапов, Сергей Александрович Ветчанов, Анатолий Васильевич Латышев, Галина Федоровна Шевчук. Многие выпускники отмечены областными наградами – Олег Алексеевич Белинский, Сергей Вениаминович Облаков, Наталья Владимировна Рославлева, Сергей Константинович Горбунов, Владислав Владимирович Федоров, Надежда Ивановна Мельник.

Вехи славной истории образовательной организации нашли отражение в экспозициях музея техникума, открывшегося 18 мая 2012 года. Его заведующий Алексей Николаевич Ростовский проделал огромную работу по сбору экспонатов и созданию музейного пространства.

Во встрече приняли участие ветераны техникума Михаил Степанович Сечкарев и Алексей Николаевич Ростовский. Вниманию собравшихся была представлена видеозапись интервью директора учебного заведения в 1987-2007 годах Константина Александровича Соловьева. С юбилейной датой, собравшихся поздравил инициатор создания музея учебного заведения, директор техникума Олег Алексеевич Белинский.