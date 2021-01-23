В Тяжинском агропромышленном техникуме отметили 46-летие учебного заведения

В онлайн-режиме с днем рождения техникум поздравили студенты, выпускники разных лет, преподаватели и творческие коллективы Тяжинского округа.

За прошедшие годы в профтехучилище – агролицее – техникуме подготовили более 13 тысяч специалистов для сельского хозяйства региона и страны. Более 80 выпускников награждены орденами и медалями.

Учебное заведение всегда в авангарде учебно-воспитательного процесса. Здесь открылся первый в Тяжинском районе компьютерный класс, были организованы единственные в территории духовой оркестр и спортивный парашютный кружок.

Сегодня перед коллективом Тяжинского агропромышленного техникума стоят серьезные задачи. В этом учебном году две группы впервые пройдут итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена. Кроме того, предстоит пройти аккредитацию по основной профессиональной образовательной программе – ремонт и эксплуатация сельскохозяйственной техники, а также по профессиональной программе «водитель категории D».