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В Тяжинском агропромышленном техникуме отметили День российского студенчества

В актовом зале техникума состоялось торжественное собрание. С праздником ребят поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин, директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский.
Студенты, отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности, были отмечены благодарственными письмами и грамотами. Участники студенческой художественной самодеятельности подготовили концертную программу, порадовав своим творчеством всех присутствующих.
В течение дня активисты студенческого совета раздавали обучающимся мандарины и конфеты. Также в техникуме прошла развлекательная программа. Участники вокальной студии «Акцент» Тяжинского агропромышленного техникума и сотрудники Дома культуры «Юбилейный», подарили студентам массу положительных эмоций.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/01/2023
Образование
Тяжин
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