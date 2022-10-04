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День среднего профессионального образования отметили в Тяжинском агропромышленном техникуме

В учебном заведении прошел День самоуправления. В роли преподавателей выступали студенты. В музее техникума прошли экскурсии для студентов первого курса, на тему «История развития системы СПО в Кузбассе». Для школьников организовали День открытых дверей. Мастер-классы ребятам дали мастера производственного обучения и преподаватели – Константин Анатольевич Пасько, Вадим Олегович Сафронов и Сергей Александрович Скрипко.
Студенты-первокурсники посмотрели интервью с Константином Соловьевым, директором образовательной организации с 1987 по 2007 годы, ветераном педагогического труда, отличником просвещения, почетным гражданином Кемеровской области и Тяжинского муниципального округа.
В актовом зале Тяжинского агропромышленного техникума состоялось торжественное собрание. С Днем среднего профессионального образования коллектив учебного заведения поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский, почетный работник системы профессионально-технического образования, член Союза кузбасских писателей, почетный житель поселка Тяжинский Алексей Николаевич Ростовский. Лучшие преподаватели и студенты были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа и директора техникума. Также состоялся концерт студенческой художественной самодеятельности.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/10/2022
Образование
Тяжин
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