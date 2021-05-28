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В Тяжинском агропромышленном техникуме продолжает действовать киновидеоклуб

Студенты познакомились с видеофильмом «Дедова гора» (автор Геннадий Александрович Скоркин, Тисульский округ). Эта работа, рассказывающая об уникальной природе Кузнецкого Алатау, была представлена на областном фестивале-конкурсе документальных фильмов «РroКузбасс». Фестиваль-конкурс прошел в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/05/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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