В Тяжинском агропромышленном техникуме продолжает действовать киновидеоклуб

Ради строительства частной школы в новокузнецком парке срубили 70 деревьев С просьбой прекратить безобразие новокузнечане обратились к мэру. Сергей Кузнецов в эфире программы...

Дом с подсветкой под Кемеровом попал на продажу за 35 млн рублей В деревне Сухово выставили на продажу двухэтажный дом и площадью 294 кв.м. и огороженный участок на...

В Кемерове расширят список мест с запретом на продажу алкоголя В Кемерове пройдут общественные обсуждения, на которых должны определиться новые места с запретом...