В Тяжинском агропромышленном техникуме продолжает действовать киновидеоклуб

Студенты познакомились с видеофильмом «Дедова гора» (автор Геннадий Александрович Скоркин, Тисульский округ). Эта работа, рассказывающая об уникальной природе Кузнецкого Алатау, была представлена на областном фестивале-конкурсе документальных фильмов «РroКузбасс». Фестиваль-конкурс прошел в рамках празднования 300-летия Кузбасса.
28/05/2021
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