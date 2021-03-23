В Тяжинском агропромышленном техникуме продолжает действовать волонтёрский медиаотряд «Время, вперёд!»

Студентка первого курса группы 265 Анастасия Евдокимова подготовила информационный материал «Преображенские были».

В далёком 1894 году на Тяжинской земле было основано село Преображенка. Для украинских крестьян-переселенцев, отправившихся в Сибирь из-за малоземелья, Кузбасс стал второй Родиной. Земли здесь хватало всем. Обустройство на новом было делом нелёгким. Первую зиму прожили в землянках, заготавливая лиственницу. Из этой долговечной древесины переселенцы построили свои дома. Они и по сегодняшний день стоят в селе.

Так начиналась история Преображенки. Село было основано в праздничный день Преображения Господня, отсюда и его название. Через два десятка лет здесь уже насчитывалось 400 дворов. В 1911 году в селе проживало 1755 человек. Со временем Преображенка стала одним из самых больших сёл Тяжинской волости Мариинского уезда Томской губернии. Здесь было семь улиц на холмах, одна – под горой с западной стороны, а также четыре улицы за речкой Безымянкой (это место все знали как «Забайкалье»). Пять домов стояли севернее участка прозванного «Сахалином». Ещё пять домов были построены с южной стороны теперешнего пруда.

Преображенку считали одним из самых красивых сёл во всей округе. На прямых просторных улицах стояли добротные дома, украшенные резными наличниками и ставнями. Это было также и одно из самых богатых сёл волости. В 70-80 % крестьянских хозяйств имелось по 2-3 лошади, коровы, овцы, свиньи и птица. Преображенские крестьяне славились своим трудолюбием. Достаток и семейное благополучие были добыты их мозолистыми руками.

Среди жителей Преображенки было много талантливых мастеров и изобретателей. Примечательно, что крестьяне были самоучками и рассчитывали только на собственную смекалку. На реке Тяжин преображенцы Алексей Ольховик, Иван Нефедов и Алексей Минель построили три мельницы. Добрая слава шла по округе о Таратыновской маслобойне. Здесь из льняных семян получали масло.

Кирпич для всего села делал Игнат Бровар со своими четырьмя сыновьями. Ямы от печей для обжига кирпича и сейчас ещё заметны на западной стороне села. Кирпич тот отличался высочайшим качеством, был прочным, без трещин и легко обрабатывался. Продукция преображенских мастеров кирпичного дела дошла до наших дней, сохранилась в старых печах и дымоходах. После Бровара кирпич в селе изготавливал Григорий Новиков. Он был специалистом поистине универсальным – столяром, пильщиком, печником. Большим спросом у селян пользовались валенки из овечьей шерсти работы братьев Кузнецовых. Признанными мастерами-пимокатами также были Павкины.

Работали в селе и свои портные – Павел Величко, Фёдор Ерёменко, Михаил Верно. Тележные колёса в Преображенке делал Осинов. Верёвки вил Степан Митрошин, кожи выделывали Козел и Стародуб. Строитель Пётр Андреевич Новиков был известен далеко за пределами своего села. Он возводил дома, церкви в сёлах Преображенка и Валериановка, участвовал в строительстве железнодорожных станций. Хорошим столяром был Филарет Мурзин.

В те далёкие годы многие технические новинки были для простых людей малодоступными. В селе Преображенка жил тогда смекалистый крестьянин Мирошниченко. Увидел он где-то велосипед и задался целью сделать такую же штуковину. И ведь сумел сконструировать и собрать некое подобие велосипеда… на колёсах от самопрялки.

Став колхозниками в советский период преображенцы трудились так же добросовестно, по-крестьянски основательно. В уборочную страду 1965 года преображенские полеводы получили рекордный по тем временам урожай зерновых культур – по 20 центнеров с гектара. Бригадиру той самой третьей комплексной бригады колхоза «Восход» Дмитрию Пантелеевичу Василенко было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Многие жители Преображенки внесли достойный вклад в трудовую летопись своего села. Анатолий Иванович Романенко всю жизнь трудился водителем в родном колхозе. Неоднократно становился победителем социалистического соревнования, был награждён медалью Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, двумя орденами «Знак Почёта» и орденом Трудового Красного знамени.

За успехи, достигнутые в 1966 году по производству и продаже государству продуктов растениеводства и животноводства, коллективу колхоза было вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Через год ударный труд преображенцев вновь отметили на правительственном уровне. Коллектив колхоза «Восход» был награждён Памятным знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС. Колхоз занесён в Книгу почёта Кемеровской области.

Преображенцы трудились на совесть, а когда было нужно, брались за оружие, чтобы защитить Отечество. В память о воинах-земляках, к 25-летию Великой Победы в Преображенке возвели мемориал. С годами комплекс обветшал и всё больше нуждался в реставрации. Поэтому его решили реконструировать и перенести в центр села, к школе. Фигуру солдата сохранили и дополнили поднимающимся ввысь клином журавлей, выполненных из металла. На гранитных плитах увековечены имена 368 жителей села сражавшихся за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Все работы по созданию обновлённого мемориала преображенцы выполнили за свой счёт.

Так и живёт Преображенка, не забывая о славном прошлом, устремляется в будущее. Кто-то из жителей села трудится на личном подворье или в крестьянско-фермерском хозяйстве, кто-то нашёл другую работу. Главное, что село остаётся всё таким же красивым, радующим глаз ухоженными домами, аккуратными палисадниками и чистыми улицами. За всем этим стоят люди, мои земляки, самозабвенно любящие свою малую Родину. История села Преображенка продолжается…

Анастасия Валентиновна Евдокимова, студентка 1 курса группы 265 Тяжинского агропромышленного техникума (руководитель, кандидат исторических наук Олег Викторович Костюнин)