В Тяжинском агропромышленном техникуме проходит масштабная модернизация учебно-производственного комплекса

Учебный корпус и учебно-производственные мастерские были введены в эксплуатацию в 1975 году. Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский отметил, что учитывая это, в учебном заведении проводится планомерная работа по обновлению материально-технической базы.

В учебном корпусе, студенческом общежитии, мастерских и гараже сейчас ведется монтаж автоматической пожарной сигнализации. На эти цели выделено 9 млн рублей. Работы выполняются в соответствии с Федеральным законом по противопожарной безопасности, утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года.

Отремонтирована кровля в складе для хранения зерна, на что было израсходовано 700 тыс. рублей. Современные пластиковые стеклопакеты будут установлены в учебно-производственных мастерских и студенческом общежитии. На эти цели выделено 3 млн рублей. Торги уже состоялись.