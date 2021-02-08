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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел баркемп

В образовательном мероприятии по теме «Перспективы разработки и внедрения роботизированных систем в различных отраслях аграрного сектора» приняли участие студенты техникума и учащиеся Тяжинской средней школы № 2.
Баркемп, посвященный Году науки и технологий в России и 300-летию Кузбасса, прошел в онлайн-формате. Его участников поприветствовал директор Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат сельскохозяйственных наук Олег Алексеевич Белинский. Также в баркемпе принял участие руководитель пресс-службы техникума, кандидат исторических наук Олег Викторович Костюнин.
Студент Николай Лаврентьев представил исследовательскую работу «Перспективы внедрения элементов роботизации в сельскохозяйственные профессии и специальности ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» (научный руководитель О. А. Белинский).
Индивидуальный предприниматель Евгений Михайлович Федоров рассказал участникам баркемпа о цифровизации и роботизации в современном мире. Под его руководством в техникуме намечено открыть клуб робототехники.
ДЛЯ СПРАВКИ. Баркемп (англ. BarCamp) - это образовательное мероприятие, «анти-конференция», организованная самими участниками. Это возможность собрать знающих людей с общими интересами, готовых активно обмениваться опытом: в этом мероприятии нет зрителей, все принимают участие.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/02/2021
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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