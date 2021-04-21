В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел час общения, посвященный Дню местного самоуправления

Губернатор Кузбасса Цивилёв в 2020 году заработал в шесть раз меньше супруги Согласно декларации о доходах губернатора Кузбасса, опубликованной 19 апреля администрацией...

В Кузбассе дорожники заплатят почти 400 тысяч рублей водителю, разбившему машину Суд встал на сторону заявительницы и обязал дорожников возместить ущерб. Организацию ознакомили с...

В Новокузнецке отключения горячей воды начнутся 15 мая В Новокузнецке гидравлические испытания тепловых сетей на прочность начнутся 15 мая, вместе с...