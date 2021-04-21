В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел час общения, посвященный Дню местного самоуправления
В ходе встречи председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин познакомил студентов с основными положениями Устава муниципалитета об органах местного самоуправления и полномочиями в решении вопросов местного значения. Также он провел небольшой экскурс по истории становления органов местного самоуправления.
21/04/2021
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