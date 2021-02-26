В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел цикл антинаркотических мероприятий

Массовые рейды ГИБДД пройдут сегодня в Кузбассе Рейды 26 февраля пройдут в городе Белово. Работу по предотвращению ДТП организуют правоохранители....

Кузбассовца оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти к полиции В отношении новокузнечанина возбудили административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение...

Кузбассовцев предупредили о понижении температуры до -33 ГИБДД Кузбасса предупредила водителей и пешеходов о предстоящем понижении температуры. Похолодает...