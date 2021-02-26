Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел цикл антинаркотических мероприятий

В рамках областной акции «Будущее без наркотиков» перед студентами выступили представители отделения МВД России по Тяжинскому округу – инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Дмитриевна Нейман и старший юрисконсульт по правовому направлению Екатерина Николаевна Глоба. Полицейские продемонстрировали ребятам тематические видеоролики. В антинаркотическом мероприятии приняли участие 120 студентов.
В ходе беседы режиссер Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова рассказала студентам о катастрофических последствиях наркозависимости для здоровья человека. Также участники мероприятия вспомнили народные пословицы о здоровье и ответили на вопросы анкеты «Отношение учащегося к здоровью и здоровому образу жизни».
При этом неукоснительно соблюдались ограничительные меры, направленные на защиту здоровья населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/02/2021
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Массовые рейды ГИБДД пройдут сегодня в Кузбассе
Рейды 26 февраля пройдут в городе Белово. Работу по предотвращению ДТП организуют правоохранители....
Кузбассовца оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти к полиции
В отношении новокузнечанина возбудили административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение...
Кузбассовцев предупредили о понижении температуры до -33
ГИБДД Кузбасса предупредила водителей и пешеходов о предстоящем понижении температуры. Похолодает...
Бюджет Новокузнецка вырос на 155 млн рублей
Городской бюджет на этот год по сравнению с утвержденным планом по доходам вырос на 155 млн 675 тыс...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus