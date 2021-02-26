В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел цикл антинаркотических мероприятий

В рамках областной акции «Будущее без наркотиков» перед студентами выступили представители отделения МВД России по Тяжинскому округу – инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Дмитриевна Нейман и старший юрисконсульт по правовому направлению Екатерина Николаевна Глоба. Полицейские продемонстрировали ребятам тематические видеоролики. В антинаркотическом мероприятии приняли участие 120 студентов.
В ходе беседы режиссер Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова рассказала студентам о катастрофических последствиях наркозависимости для здоровья человека. Также участники мероприятия вспомнили народные пословицы о здоровье и ответили на вопросы анкеты «Отношение учащегося к здоровью и здоровому образу жизни».
При этом неукоснительно соблюдались ограничительные меры, направленные на защиту здоровья населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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