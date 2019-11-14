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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел День первокурсника

Силами студенческого актива для ребят-первокурсников был подготовлен поздравительный концерт. Самодеятельные артисты выступили с номерами художественной самодеятельности - танцевали, читали стихи в честь студентов, исполняли песни. Старшекурсники заверили младших товарищей в том, что их жизнь в техникуме будет интересной и содержательной.
Ребята совершили обряд посвящения в студенты. Первокурсники дали торжественную клятву и стали полноправными членами большой и дружной семьи Тяжинского агропромышленного техникума. Вечером для всех студентов организовали игровую развлекательную программу и праздничную дискотеку.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/11/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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