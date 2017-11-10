Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел День здоровья

С приветственным словом о здоровом образе жизни выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нина Михайловна Разжеваева.
Под руководством преподавателей физической культуры выполнили комплекс упражнений. Затем первокурсники отправились в Парк Победы, преодолевать военизированную полосу препятствий. Студенты второго курса сдавали в спортзале нормативы «ГТО», обучающиеся 3 и 4 курсов с азартом играли в лапту.
После того как все группы первого курса завершили преодоление полосы препятствий, ребята перешли в спортивный зал, для выполнения нормативов комплекса «ГТО». Студенты второго курса соответственно отправились на полосу препятствий.
Финальным испытанием для обучающихся стало перетягивание каната. Завершился День здоровья в фойе техникума совместным чаепитием со сладостями, где было принято решение проводить подобные мероприятия ежемесячно.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/11/2017
Образование
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе пьяный бомж искал ночлег, а в итоге предстал перед судом
Мужчина забрался в дом и лег на диван. Мужчина получил восемьдесят часов обязательных работ.
Алёна Бабенко открыла в Кузбассе новый сезон «Поколения М»
Новый сезон «Поколения М» стартовал этой осенью, сбор конкурсных работ продлится до конца апреля...
Жители Кемеровского района остались без света
В четверг, 9 ноября, жители села Берёзово в Кемеровском районе на целый день остались без...
В Новокузнецке пройдёт «Ночь Достоевского»
В пятницу, 10 ноября, в Новокузнецке пройдёт ежегодная «Ночь Достоевского».
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus