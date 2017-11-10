В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел День здоровья

С приветственным словом о здоровом образе жизни выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нина Михайловна Разжеваева.

Под руководством преподавателей физической культуры выполнили комплекс упражнений. Затем первокурсники отправились в Парк Победы, преодолевать военизированную полосу препятствий. Студенты второго курса сдавали в спортзале нормативы «ГТО», обучающиеся 3 и 4 курсов с азартом играли в лапту.

После того как все группы первого курса завершили преодоление полосы препятствий, ребята перешли в спортивный зал, для выполнения нормативов комплекса «ГТО». Студенты второго курса соответственно отправились на полосу препятствий.

Финальным испытанием для обучающихся стало перетягивание каната. Завершился День здоровья в фойе техникума совместным чаепитием со сладостями, где было принято решение проводить подобные мероприятия ежемесячно.