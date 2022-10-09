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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел фестиваль профессий

Участниками проекта «Билет в будущее» в рамках международного угольного форума «Угольная отрасль – новые реалии» стали ученики Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова и средней школы поселка Комсомольск Тисульского округа.
Школьники имели возможность получить более подробную информацию о профессии «сварщик». Под руководством наставника ребята осваивали первоначальные навыки выполнения сварочных швов. По итогам двухдневнего фестиваля профессий в проекте принял участие 51 ученик из Тисульского и Тяжинского округов.
Проект «Билет в будущее» реализуется Министерством просвещения России совместно с Фондом гуманитарных проектов. Он дает школьникам возможность бесплатно пройти профдиагностики, пробы и определить свою профессиональную траекторию. Региональным оператором проекта «Билет в будущее» в Кемеровской области является Центр опережающей профессиональной подготовки на базе ГПОУ «Сибирский политехнический техникум».
Работодатели, техникумы, колледжи, вузы и организации допобразования принимают участие на правах партнеров проекта.

Образование
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Тяжин
kuzbassnews.ru
09/10/2022
Образование
Тисуль
Тяжин

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