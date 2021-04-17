В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел информационный час «Человек чести»

Уровень воды в Томи продолжил рост на территории Кузбасса 16 апреля уровень воды в Кемерове почти достиг 4 метра, однако на сегодняшний день вновь опустился...

Цивилев поручил организовать центр поддержки и развития семейного бизнеса в Кузбассе Более 60 представителей бизнес-сообщества приняли участие в традиционном «Открытом диалоге» с...

Новое кафе на Притомской набережной в Кемерове откроют уже летом Стали известны примерные сроки открытия нового кафе на Притомской набережной в областном центре....