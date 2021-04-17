В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел информационный час «Человек чести»

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения академика Андрея Дмитриевича Сахарова, подготовила и провела режиссер Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» Ольга Викторовна Петракова.
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989 гг.) – выдающийся советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Он был общественным деятелем и правозащитником, народным депутатом СССР. Сахаров – лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.
Студентам был продемонстрирован документальный фильм «Сердце отданное людям. Андрей Сахаров». Ребята приняли активное участие в викторине, посвященной жизненному пути академика.
17/04/2021
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