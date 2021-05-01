В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел открытый урок, посвященный Дню пожарной охраны

В кузбасском детсаду закрыли несколько помещений групп из-за угрозы здоровью детей При попадании осадков через кровлю в детсаду образуется сырость и споры грибковой плесени, что...

Еще 10 незаконно размещенных ларьков снесут власти Кемерова Сразу 10 незаконно размещенных объектов уничтожат в скором времени в Кемерове. Постановление об...

Почти 40 сезонных маршрутов стартуют в Кемерове с началом майских праздников Власти города Кемерово анонсировали начало работы 38 сезонных маршрутов, благодаря которым дачники...