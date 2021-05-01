В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел открытый урок, посвященный Дню пожарной охраны

Перед студентами выступил старший инспектор надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов Кирилл Дмитриевич Чабанов. В своем докладе особое внимание он уделил разъяснению особенностей действующего на территории региона особого противопожарного режима.
Затем ребята посмотрели документальный фильм «Огнеборцы России», повествующий об основных этапах становления отечественной противопожарной службы. Во время встречи также речь шла о 35-летии со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Завершилось мероприятие просмотром видеоролика созданного самодеятельными кинодокументалистами Тяжинского округа и посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
01/05/2021
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