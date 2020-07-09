В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел педагогический совет по итогам 2019-2020 учебного года
Руководители групп в дистанционном формате предоставили отчеты по итогам промежуточной аттестации. Было принято решение за отличные успехи в учебе наградить почетными грамотами студентов: Александра Гончаренко, Олесю Курканину, Екатерину Семенову, Илью Шепенюк, Наталью Дуеву, Анастасию Кожемякину, Марию Толикову, Дарью Ершову, Антона Ибрагимова, Диану Матвееву, Николая Лаврентьева, Марию Зубову, Софью Тюрькову.
Особо отмечен выпускник техникума, участник многочисленных проектов, награжденный Дипломом Министерства образования и науки Кузбасса, победитель областного конкурса Лучших выпускников «Рабочая смена Кузбасса» Илья Шепенюк.
09/07/2020
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