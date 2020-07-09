Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел педагогический совет по итогам 2019-2020 учебного года

Руководители групп в дистанционном формате предоставили отчеты по итогам промежуточной аттестации. Было принято решение за отличные успехи в учебе наградить почетными грамотами студентов: Александра Гончаренко, Олесю Курканину, Екатерину Семенову, Илью Шепенюк, Наталью Дуеву, Анастасию Кожемякину, Марию Толикову, Дарью Ершову, Антона Ибрагимова, Диану Матвееву, Николая Лаврентьева, Марию Зубову, Софью Тюрькову.
Особо отмечен выпускник техникума, участник многочисленных проектов, награжденный Дипломом Министерства образования и науки Кузбасса, победитель областного конкурса Лучших выпускников «Рабочая смена Кузбасса» Илья Шепенюк.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/07/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасская колония для заразных отказалась держать людей в карантине
Руководство кузбасской лечебной колонии заявило, что у них нет денег на строительство карантинного...
Новокузнечин ужаснулся процедуре выписки из ковидгоспиталя
Новокузнечанин рассказал об условиях содержания в новокузнецкой больнице, где лечатся зараженные...
Двухлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа в Новокузнецке
В городе Новокузнецк 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на 4-м этаже жилого...
Военнослужащий из Кемерова выплатил крупный штраф за мошенничество
Приставы ознакомили кемеровчанина с материалами дела и сроками добровольного погашения штрафа. Он...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus