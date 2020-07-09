В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел педагогический совет по итогам 2019-2020 учебного года

Кузбасская колония для заразных отказалась держать людей в карантине Руководство кузбасской лечебной колонии заявило, что у них нет денег на строительство карантинного...

Новокузнечин ужаснулся процедуре выписки из ковидгоспиталя Новокузнечанин рассказал об условиях содержания в новокузнецкой больнице, где лечатся зараженные...

Двухлетний ребенок выпал из окна 4-го этажа в Новокузнецке В городе Новокузнецк 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на 4-м этаже жилого...