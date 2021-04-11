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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел студенческий образовательный интенсив «Активизация»

На торжественном открытии мероприятия с видеообращением выступила Министр образования и науки Кузбасса Софья Юрьевна Балакирева. Студентов поприветствовала руководитель проекта «Время первых» Евгения Александровна Козленко. Затем активистов напутствовал ветеран труда, почётный работник начального профессионального образования Алексей Николаевич Ростовский. Интенсив посетили и кураторы проекта – Анна Шилова и Владислав Суздалев.
В мероприятии приняли участие 160 студентов первого и второго курса. В ходе образовательного интенсива в рамках региональной программы «Время первых» ребята проявили не только свои лучшие индивидуальные качества, но и научились работать в команде.
Студенты техникума и спикеры мероприятия работали на площадках: «Волонтерство» (Анна Николаевна Курихина, режиссер массовых представлений Тяжинского ДК), «Гражданско-патриотическое воспитание» (Ольга Викторовна Петракова, режиссер массовых представлений Тяжинского ДК), «Финансовая грамотность» (Антонина Анатольевна Меновщикова, методист Тяжинского окружного историко-краеведческого музея), «Самоуправление» (Любовь Евгеньевна Никифорова, специалист отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа), «Творчество» (Ирина Анатольевна Дюбикова, педагог-организатор Тяжинского центра дополнительного образования, куратор РДШ).
Проведенную учебу ребята охарактеризовали как высокорезультативную – ведь каждый участник интенсива получил новые знания. Общими усилиями студенты вырабатывали новые идеи, находили креативные решения поставленных задач. Все это ребята намерены применить в техникуме, в своих группах.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/04/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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