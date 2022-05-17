В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел тематический час «Семья в жизни человека»

Специалисты Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова Наталья Ивановна Дурнова и Виктория Викторовна Рябовалова говорили о семье, о ценностях семейных взаимоотношений, о психологической основе семьи, о способах решения проблем между партнерами в семейной жизни.

Для более яркого восприятия темы были использованы фрагменты из художественных фильмов. После их просмотра участники встречи составили «Заповеди семейного благополучия». Студенты вспомнили пословицы и поговорки о семье, а также семейные традиции, разобрались в родственных связях между членами семьи.