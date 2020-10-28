В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла директорская линейка в формате онлайн

Выступление директора Олега Алексеевича Белинского, посвященное переходу на дистанционную форму обучения размещено на сайте учебного заведения. В таком режиме техникум будет работать до 22 ноября 2020 года. Руководитель разъяснил особенности системы дистанционного обучения.

О. А. Белинский выразил уверенность, что педагоги техникума еще более усовершенствуют уже имеющиеся наработки в дистанционном обучении. В этот период директор агропромышленного техникума порекомендовал преподавателям, мастерам производственного обучения воздержаться от выставления отрицательных оценок, сделав главный упор на тщательную проработку материала с учащимися.

К родителям Олег Алексеевич обратился с просьбой, в этот непростой момент усилить контроль за своими ребятами, с целью успешного освоения учебного материала: «В помощь вам классные руководители и мастера производственного обучения ваших ребят. В техникуме работает сайт. Зайти на него очень просто. Набираем: «Тяжинский агропромышленный техникум» и здесь можно посмотреть информацию, касающуюся тех мероприятий, которые у нас проходят.

Можно зайти непосредственно на страничку «Дистанционное обучение», где доступна вся необходимая информация. Вашим ребятам розданы пароли, поэтому в действующей у нас электронно-образовательной среде они могут работать совершенно свободно. Также на главной странице сайта нашего техникума можно воспользоваться ресурсами электронно-библиотечной системы».

Уже через два месяца в Тяжинском агропромышленном техникуме пройдет экзаменационная сессия. Олег Алексеевич Белинский выразил уверенность в том, что при добросовестном отношении к учебе, используя имеющиеся в учебном заведении ресурсы, все студенты смогут освоить образовательную программу и получить оценки «хорошо» и «отлично».