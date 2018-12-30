В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла игра Клуба Веселых и Находчивых

В игре приняли участие сборные команды Тяжинской средней школы № 1 «ЮСТРИМ», Тяжинской средней школы № 2 «ВТВ», Тяжинской средней школы № 3 «Люди в красном», Тяжинского агропромышленного техникума «Фантазеры», а также сборная команда Тяжинского центра дополнительного образования, молодогвардейцев и Российского Движения Школьников «ХАЛИ-ГАЛИ».

Участники игры сразились в трех конкурсах. Это визитная карточка «Чувства зафиксировать нельзя, но мы попробуем!», разминка «Актеры как дети, им только поиграть» и домашнее задание «Нет маленьких ролей…». В упорной борьбе второй год подряд победу одержала сборная команда Тяжинская средняя школа № 2 «ВТВ».

Победители игры награждены Дипломами и статуэтками КиВиН в светлом, КиВиН в темном и КиВиН в золотом. Диплом «За лучшую женскую роль» достался капитану команды «ЮСТРИМ» Татьяне Тимофеевой, Диплом «За лучшую мужскую роль» завоевал участник команды «Люди в красном» Денис Нестеренко. Дипломом «За лучшую шутку» награждена команда «ХАЛИ-ГАЛИ». Все команды получили сладкие призы от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Гостями игры КВН-2018 стали: театр танца «Весна» (руководитель Марина Владимировна Патрина), учащаяся Тяжинской СШ №1 Валерия Бибик, солистка Тяжинского агропромышленного техникума Дарья Прокопенко, Евгения Данилкова и дуэт «Мы», солисты и участники художественной самодеятельности районного Дома культуры «Юбилейный».