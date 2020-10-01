В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла концертно-развлекательная программа

Психиатрическую больницу в Кузбассе посетил коронавирус В сети «Вконтакте» появилось сообщение, предположительно от сотрудницы ленинск-кузнецкой...

Власти утвердили скоростное ограничение на автомагистрали Кузбасса Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое регламентирует скоростные...

Когда в Кузбассе вернут дистанционное обучение для школьников Специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в Кузбассе снова может быть введено дистанционное...