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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла концертно-развлекательная программа

На празднике, посвященном Дню первокурсника, присутствовали студенты первого курса и мастера производственного обучения. С началом студенческого пути ребят поздравила заместитель директора техникума по учебно-воспитательной работе Нина Михайловна Разжеваева.
Самые активные первокурсники приняли участие в конкурсах: «Профессиональные и календарные праздники», «Лучшее поздравление однокурсникам», «Песня на троих», «Коробка с сюрпризом» и других.
В этот день студенты получили сувениры от отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа. Работники культуры приготовили для ребят свои сюрпризы – музыкальные подарки в исполнении Евгении Данилковой, Павла Данилкова, Светланы Климовой и дуэта «Мы» (руководитель Валерий Лобков).

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/10/2020
Культура
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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