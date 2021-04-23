В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла очередная встреча в киновидеоклубе

В Кузбассе продали замок за 60 млн рублей Элитный особняк площадью 998,5 кв. м, расположенный на участке в 50 соток в закрытом коттеджном...

В Кузбассе осудили насильника четверых детей, младшему из которых четыре года Тайгинский городской суд вынесен приговор 37-летнему местному жителю, которого обвиняли в...

В Кемерове суд завершил рассмотрение первого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Первое уголовное дело о пожаре в ТРК «Зимняя вишня», где в 2018 году погибли 23 взрослых и 37 детей...