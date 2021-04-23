В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла очередная встреча в киновидеоклубе

На этот раз студенты познакомились с документальным фильмом «Человек из легенды», рассказывающем о жизни и подвиге Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
При штурме Берлина в апреле 1945 года знаменщик 220-го гвардейского полка спас из-под огня маленькую немецкую девочку. Николай Масалов стал прообразом при создании монумента советскому воину-освободителю работы Евгения Вучетича в Трептов-парке города Берлина.
Н. И. Масалов с боями прошел 2,5 тысячи километров в составе Брянского, Сталинградского, Юго-Западного, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал от фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Белоруссию, Польшу, Германию. Форсировал Днепр, Днестр, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. Был дважды контужен, трижды ранен.
Николай Иванович Масалов награжден орденами Отечественной войны I, II степени, орденом Славы III степени, 22 медалями. Он почетный гражданин городов Берлина и Вайсенфельсе, Тяжинского района, Герой Кузбасса.
После просмотра фильма ребята пообщались с одним из создателей документальной ленты – членом Союза журналистов России, кандидатом исторических наук Олегом Викторовичем Костюниным.
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