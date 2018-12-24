В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла презентация профессий

Студенты рассказывали о своих профессиях в стихах и песнях, выступали с миниатюрами, танцевали, показывали электронные презентации, рассказывали о дальнейших перспективах. На помощь студентам пришли руководители групп. Они помогали ребятам в создании номера, а некоторые и сами выходили на сцену для поддержки своих ребят.

Все номера получились интересными, веселыми и красочными. В презентацию профессий активно включились первокурсники. Студенты группы 254 по профессии «Повар, кондитер» угостили зрителей выпечкой собственного производства.