В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла спортивно-развлекательная программа

Состязания посвятили Дню зимних видов спорта и 300-летию Кузбасса. Студенческие команды «Куропатки» и «Ящерицы» соревновались в различных эстафетах и конкурсах: «Хоккей на снегу», «Перешагивание через гимнастическую палку», «Перетягивание каната», «Бег в мешках» и других.
В ходе упорной борьбы победила дружба. После завершения программы «Спорт - это жизнь, это радость, здоровье» все участники получили сладкие призы.
09/02/2021
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