В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла встреча студентов с руководством ХК «СДС»

Президент холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» Михаил Юрьевич Федяев рассказал ребятам о перспективах развития сельскохозяйственного сектора холдинговой компании, о востребованности специалистов рабочих профессий.
Также в разговоре приняли участие временно исполняющий полномочия главы Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский, советник президента ХК «СДС» по сельскому хозяйству Виктор Алексеевич Родионов, главный специалист по работе с персоналом Департамента сельского хозяйства холдинговой компании «СДС» Евгения Вячеславовна Алексеева и другие.
Студенты задали участникам встречи, интересующие их вопросы – о трудоустройстве на предприятиях холдинга, об условиях работы и социальной программе действующей в компании «Сибирский Деловой Союз».
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