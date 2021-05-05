В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла встреча студентов с руководством ХК «СДС»

В Кузбассе с начала особого противопожарного режима возбудили более 100 дел Сотрудники МЧС России усиливают контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. проводят...

В Новокузнецке вдоль Абагурской аглофабрики разблокировали проезд Единая дежурно-диспетчерская служба Новокузнецка сообщила о том, что разблокирован проезд вдоль...

Глава Кемерова рассказал о сроках обработки парков от клещей Глава Кемерова Илья Середюк ответил на вопросы жителей о сроках обработки городских парков и...