В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла встреча в киновидеоклубе

Ребята познакомились с документальным фильмом «Алмаз в полях Сибири», созданным авторским коллективом Промышленновского Дворца культуры. В видеофильме рассказывается о жизни села Краснинское Промышленновского округа, о становлении сельскохозяйственной компании «Алмаз» и ее создателе Михаиле Федоровиче Долбня.
Эта работа самодеятельных кинодокументалистов, была представлена на областном фестивале-конкурсе документальных фильмов «РroКузбасс», прошедшем в рамках празднования 300-летия Кузбасса.
Напомним, что студенческий киновидеоклуб был создан 12 апреля 2021 года по инициативе директора Тяжинского агропромышленного техникума Олега Алексеевича Белинского.
03/06/2021
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