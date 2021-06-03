В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла встреча в киновидеоклубе

Кемеровчане пожаловались на испорченный из-за нового катка вид многоэтажки Жители кузбасской столицы обеспокоились видом многоэтажного дома в Рудничном районе, который, по их...

Кузбасские власти объяснили отказ от обработки от клещей в лесах Жители Кемеровской области получили отказ в просьбе обработать от клещей леса и поля. Представители...

В Кузбассе лето стало длиннее Специалисты Кемеровского гидрометцентра опубликовали аналитику в честь первого дня лета.