В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла встреча в киновидеоклубе

СК начал проверку после ЧП на аттракционе в Юрге Следственный комитет начал проверку после ЧП на аттракционе в Юрге.

Собираемость платежей за проезд в Новокузнецке поползла вверх В сегодняшней программе "Утро с мэром" на Ново ТВ Сергей Кузнецов рассказал, что месячник...

Власти Кузбасса объяснили частые выходы диких животных к людям Власти Кузбасса объяснили, с чем связаны участившиеся выходы диким животных к людям. Подобными...