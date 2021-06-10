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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла встреча в киновидеоклубе

Вниманию студентов была представлена документальная лента «Золотая эпопея и крылатый металл». Это один из фильмов цикла «Эколого-краеведческие экскурсии по Кузнецкому Алатау», рассказывающий об истории освоения этих мест со времен золотых приисков и до разработки Кия-Шалтырского нефелинового рудника.
Над фильмом работали участники научного общества «Естествоиспытатель» школы поселка Белогорск Тисульского округа Кемеровской области - Кузбасса. Руководитель проекта – Мария Дмитриевна Скоркина. Фильм создан при поддержке Русского географического общества.

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kuzbassnews.ru
10/06/2021
Образование
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Новости Кузбасса

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