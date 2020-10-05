В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли беседы со студентами, посвященные Дню гражданской обороны МЧС России
О системе гражданской обороны ребятам рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Тяжинскому и Тисульскому районам МЧС России Александр Олегович Старцев.
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. Специализированные подразделения гражданской обороны РФ за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 48-ми странах мира.
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