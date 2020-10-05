В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли беседы со студентами, посвященные Дню гражданской обороны МЧС России

В Кемеровской области начинается вакцинация от коронавируса В Кемеровской области начинается вакцинация от коронавируса. В Кузбасс уже поступила отечественная...

В Новокузнецке установят новое ограничение скорости на Бызовском шоссе В Новокузнецке работы в рамках реконструкции Бызовского шоссе, начавшиеся в сентябре 2019 года,...

«Мусорка – это всегда находка»: что ищут кемеровские археологи У постройки обрушилась крыша и на её месте образовалась яма, в которую поселенцы стали сбрасывать...