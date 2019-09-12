В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли классные часы «Урок успеха»

С целью формирования мотивации достижения успеха, создания возможности оценки своих личностных качеств в каждой учебной группе техникума были проведены классные часы «Урок успеха». На классные часы были приглашены социальные партнеры и выпускники техникума, которые рассказали о своей работе, карьерном пути, успехах которых они добились.
Приглашенные гости в общении со студентами использовали презентации и видеоролики, чтобы более наглядно рассказать о профессии которую они выбрали и которою они представляют. Гости пожелали студентам научиться правильно расставлять приоритеты и всегда быть нацеленными на достижение поставленных задач. На классные часы также пригласили и учащихся школ Тяжинского района.
12/09/2019
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