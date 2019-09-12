В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли классные часы «Урок успеха»

В Новокузнецке появится новый мост через реку Томь Новокузнецкие власти планируют построить новый автомобильный мост через Томь. Как рассказал в эфире...

Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к запуску Владельцы кемеровского кинотеатра «Юбилейный» рассказали о том, как скоро можно будет приобрести...

Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к запуску Владельцы кемеровского кинотеатра «Юбилейный» рассказали о том, как скоро можно будет приобрести...