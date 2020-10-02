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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные 80-летию профтехобразования

В фойе на отдельном стенде, в фотографиях представлены этапы развития Тяжинского СПТУ – профлицея – агропромышленного техникума. Здесь же размещены поздравительные стенные газеты, подготовленные студентами.
На стенде «Ветераны труда – наша гордость!» представлены фотопортреты людей, чьи имена по праву вписаны в историю учебного заведения. Это Олег Михайлович Андреев, Лидия Григорьевна Бухарова, Николай Григорьевич Гришкин, Виктор Иванович Горбачевский, Алексей Николаевич Ростовский, Галина Алексеевна Жогина, Раиса Идрисовна Зарипова, Валентина Александровна Логинова, Надежда Ивановна Горбачевская, Сергей Александрович Скрипко, Константин Александрович Соловьев, Любовь Федоровна Сечкарева, Лариса Федоровна Осинова, Александр Николаевич Рязанов, Мария Федоровна Ушарева, Владимир Алексеевич Спило, Светлана Васильевна Кригер, Сергей Иванович Кузнецов, Нина Михайловна Разжеваева, Игорь Александрович Крохин, Ольга Яковлевна Чекрыжева, Надежда Васильевна Банщикова.
Для студентов организовали беседы, классные часы, онлайн-встречи с ветеранами системы профессионально-технического образования «Опыт. Время. Мастерство».
Так ребята послушали воспоминания ветерана педагогического труда, заведующего музеем Тяжинского агропромышленного техникума Алексея Николаевича Ростовского.
Первокурсники познакомились с историей учебного заведения, прошедшего за 45 лет путь от профессионально-технического училища до техникума. Студенты посмотрели документальный фильм, посвящённый истории учебного заведения.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/10/2020
Образование
Тяжин
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Новости Кузбасса

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