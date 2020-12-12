В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ

Преподаватель истории Ирина Анатольевна Селезнева рассказала студентам о том, как в 1993 году путем всенародного голосования была принята Конституция РФ, заложившая правовые основы новой России. Также ребята приняли участие в познавательной викторине.

На первом курсе руководители групп 262, 263, 264 провели час информации с показом презентации. Ребятам рассказали об основных разделах и статьях Конституции. В группах 265, Б-20, Т-20 прошла беседа «Символика моей страны».

Руководители групп второго курса провели квест «Святыни России». Также прошли классные часы с обучающимися третьего курса. Изучая основной документ страны, студенты будто бы проходили станции познавательного маршрута.

Участники волонтерского медиа-отряда «Время, вперед!» рассказали ребятам о том, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции.