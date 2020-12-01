В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом

Кузбассовцев предупреждают о тумане и ухудшении видимости на дорогах Сегодня, 28 ноября, в Кемеровской области ожидаются туманы и дым с ухудшением видимости до 500-1000...

Несколько человек были спасены при пожаре в кемеровском общежитии Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Четыре человека спасены. Никто не пострадал...

173 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе, четверо скончались Оперативный штаб региона опубликовал актуальные данные по заболеваемости коронавирусом на утро...