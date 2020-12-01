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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом

Классный руководитель группы Т-18 Юлия Николаевна Панюшкина провела круглый стол, посвященный страшному заболеванию, ставшему серьезной угрозой человечеству. Студентам были представлены тематические рисунки, созданные ребятами, проживающими в общежитии. Понимая всю серьезность этой проблемы, студенты выступают за здоровый образ жизни и творчество.
Волонтеры организовали флешмоб «Мы – против СПИДАа!». Также для первокурсников в актовом зале был показан документальный видеофильм «Стоп, СПИД!» с последующим обсуждением увиденного.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/12/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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