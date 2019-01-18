В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли профессиональные пробы среди старшеклассников

С целью создания условий для профессионального самоопределения старшеклассников, техникум распахнул свои двери для школьников общеобразовательных учреждений Тяжинского, Тисульского и Чебулинского районов.

Профессиональная проба – это современная форма профориентационной работы, где старшеклассники знакомятся с профессиями и специальностями, содержанием и характером труда, у них формируются допрофессиональные знания, умения и навыки, опыт практической работы в конкретной профессиональной деятельности.

Техникум представил программы профессиональных проб по профессиям – «Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Мастер сельскохозяйственного производства», а также специальностям – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Технология производства и переработки с/х производства», «Сервис домашнего и коммунального хозяйства».

Преподаватели профессиональных дисциплин и мастера производственного обучения техникума провели занятия, на которых школьники выполняли доступные по сложности задания. Для гостей техникума были проведены теоретические занятия, связанные с технологией, а затем упражнения по пользованию инструментом, технологическими картами и выполнению простейших операций.

Каждая программа раскрывала содержание и характер труда, перспективы профессионального роста, важные качества работников, представляла мониторинг современного рынка труда и социально-психологический портрет современного профессионала. В завершении индивидуальной программы профессий и специальностей с каждой группой школьников в отдельности проводился круглый стол, где обсуждались основные этапы работы, достигнутые цели и выполненные задачи.

Для школьников были подготовлены презентации профессий и специальностей, продемонстрированы фильмы о профессиях, были проведены деловые игры, игры-викторины, мастер-классы и экскурсии. Помимо учебных занятий и практики для ребят были подготовлены и развлекательные мероприятия.

Проведенные профессиональные пробы и экскурсии вызвали живой интерес у школьников, заложили основы для дальнейшего самоопределения в выборе профессии. На торжественном закрытии профессиональных проб, всем участниками были вручены индивидуальные сертификаты об участии.