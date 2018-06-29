В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли военно-полевые сборы

В течение пяти дней студенты первого курса осваивали азы нелёгкой армейской службы, закрепляя практические и теоретические знания и навыки. Ежедневное утреннее построение сменялось занятиями по строевой и медицинской подготовке, сдачей норм военно-спортивного комплекса. Каждый из ребят сдал зачет по нормативам солдата новобранца: бег на 1 тысячу метров, подтягивание на перекладине, челночный бег, разборка и сборка автомата.

Студенты стреляли из пневматической винтовки, метали гранату, преодолевали полосу препятствий, а также приняли участие в военно-тактической игре «Лазертаг». На время проведения военно-полевых сборов командирами взводов стали преподаватель физической подготовки Артем Викторович Никонов и мастер производственного обучения Константин Анатольевич Пасько.

В ходе учебных сборов, по основам военной службы, студенты изучали общевоинский устав, проходили тактическую подготовку, отрабатывали навыки радиационной, химической и биологической защиты. Ответственный за проведение военно-полевых сборов, заместитель директора по безопасности образовательного процесса Дмитрий Владимирович Цыков дал высокую оценку подготовке студентов к службе в армии.

Лучшим участникам военно-полевых сборов вручены грамоты и дипломы. Программа сборов была выполнена полностью, намеченные цели по овладению основами военной службы достигнуты.