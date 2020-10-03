В Тяжинском агропромышленном техникуме прошло торжественное собрание, посвященное 80-летию профтехобразования

С профессиональным праздником коллектив поздравил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский: «Из 80 лет пройденных системой профтехобразования мы с вами 45 лет участвуем в этом процессе. За это время подготовлено более 12 тысяч выпускников. Наши ребята трудятся в Кузбассе и по всей стране. В прошедшем учебном году у нас, в непростых условиях состоялся выпуск обучающихся. Огромная вам благодарность за понимание, за то, что успели вовремя сориентироваться в складывавшейся обстановке и дали возможность ребятам получить диплом, дающий им право для дальнейшего трудоустройства.

Сейчас уже практически закончен очередной набор студентов – 165 человек. Это тоже положительный результат нашей с вами работы. В этом году у нас как никогда 23 группы очников. Всего же обучающихся – более 600 человек, очников, заочников и тех, кто получает образование в вечернее время, то есть взрослое население по программам дополнительного образования. Особая благодарность всему коллективу за своевременное проведение работ на полях учебного хозяйства, а принимали участие в этом абсолютно все. Кто-то, как мастера производственного обучения, не жалея сил и времени в поле, кто-то организовывал учебно-воспитательный процесс.

Помимо того что у нас сегодня юбилей, октябрь месяц богат на праздники, к которым мы с вами имеем непосредственное отношение. Так 5 октября вся страна будет отмечать День учителя, а вместе с ней и мы. Одиннадцатого октября все аграрии нашей страны будут отмечать День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, к которому мы с вами тоже имеем отношение. Уважаемые коллеги и ветераны! Я от всей души поздравляю вас с юбилеем системы профтехобразования. Крепкого всем здоровья и дальнейших успехов!»

Лучшие работники учебного заведения получили заслуженные награды.