В Тяжинском агропромышленном техникуме школьники прошли профессиональные пробы

В рамках проекта «Билет в будущее» участниками профпроб стали обучающиеся 6 и 8 классов Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. Под руководством мастера производственного обучения Артема Геннадьевича Ахмадиева ребята узнали об особенностях профессии «Сварщик». Школьники получили возможность попробовать себя в роли сварщиков, выполнив простые сварочные швы.

Самые юные участники профпроб познакомились с профессией «Повар, кондитер». Под руководством мастеров производственного обучения Татьяны Михайловны Никон и Елены Анатольевны Лазаренко, с участием студентов 3 курса Елены Усковой, Натальи Зудилиной, Анжелики Гутаровой, Ангелины Васильевой, школьники учились оформлять капкейки творожным кремом собственного приготовления.

Также в Тяжинском агропромышленном техникуме профпробы по профессиям «Повар, кондитер» и «Сварщик» прошли обучающиеся 8 - 9 классов средней школы поселка Белогорск Тисульского округа.