Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском агропромышленном техникуме школьники прошли профессиональные пробы

В рамках проекта «Билет в будущее» участниками профпроб стали обучающиеся 6 и 8 классов Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. Под руководством мастера производственного обучения Артема Геннадьевича Ахмадиева ребята узнали об особенностях профессии «Сварщик». Школьники получили возможность попробовать себя в роли сварщиков, выполнив простые сварочные швы.
Самые юные участники профпроб познакомились с профессией «Повар, кондитер». Под руководством мастеров производственного обучения Татьяны Михайловны Никон и Елены Анатольевны Лазаренко, с участием студентов 3 курса Елены Усковой, Натальи Зудилиной, Анжелики Гутаровой, Ангелины Васильевой, школьники учились оформлять капкейки творожным кремом собственного приготовления.
Также в Тяжинском агропромышленном техникуме профпробы по профессиям «Повар, кондитер» и «Сварщик» прошли обучающиеся 8 - 9 классов средней школы поселка Белогорск Тисульского округа.

 

Образование
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/11/2022
Образование
Тисуль
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus