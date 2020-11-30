В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялось очередное заседание студенческого совета

В Новокузнецке мужчина угрожал взорвать здание городской мэрии В пятницу, 27 ноября, житель Новокузнецка позвонил в администрацию города и выразил недовольство по...

Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе Как стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM, на 28 ноября пять пациентов с...

Еще три свердловских города могут войти в список самых грязных в России В Минприроды предложили пополнить список самых грязных городов России еще несколькими...