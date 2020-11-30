В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялось очередное заседание студенческого совета

Были приглашены старосты групп, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нина Михайловна Разжеваева, представители пресс-службы техникума и средств массовой информации.
Старосты групп представили предварительные итоги успеваемости студентов. Также в ходе заседания студенческого совета поговорили о предстоящих мероприятиях. Так добровольцы техникума проведут флешмоб «Мы – против СПИДа!», а также онлайн-презентацию профессий и специальностей «Мое будущее – в моих руках!» и новогодние творческие конкурсы.
Заместитель директора Тяжинского агропромышленного техникума по учебно-воспитательной работе Н. М. Разжеваева подчеркнула, что волонтеры традиционно идут впереди: «Наши активисты готовы организовывать и проводить различные мероприятия, лично участвовать в них и привлекать ребят из студенческих групп. Желаем всем удачи в добрых начинаниях!».
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