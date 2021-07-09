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В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялось торжественное открытие арт-объекта

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров поздравил коллектив техникума с таким замечательным событием, пожелал удачи, успехов и дальнейшего процветания образовательной организации.
Директор ТАПТ Олег Алексеевич Белинский в своем выступлении отметил значимость арт-объекта: «Плуг – это символ земли, хлебороба, землепашца, труженика. И наш агропромышленный техникум готовит специалистов по профессиям, связанным с землей, которые нужны Кузбассу для дальнейшего развития агропромышленного комплекса».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/07/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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