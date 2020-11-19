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В Тяжинском агропромышленном техникуме создается цикл видеороликов

При этом используются фрагменты записей воспоминаний участников Великой Отечественной войны. С видеороликами, посвященными 75-летию Победы, студенты будут знакомиться в онлайн-режиме на классных часах.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/11/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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