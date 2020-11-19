В Тяжинском агропромышленном техникуме создается цикл видеороликов

В Кемерово начали строить новое студенческое общежитие за 581 млн рублей В Кемерово сегодня, 18 ноября, началось строительство нового студенческого общежития. Оно будет...

Кемеровчанка попросила установить новый светофор возле крупного ТЦ В прошлом году были сбиты несколько человек именно на переходе, — сообщила кемеровчанка. В...

Автоперевозчик «Питеравто» столкнулся с проблемами на маршрутах Новокузнецка Компания-автоперевозчик «Питеравто», выигравшая право на организацию пассажирских перевозок в...