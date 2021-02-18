В Тяжинском агропромышленном техникуме создан научно-исследовательский волонтерский отряд

Первое научное исследование добровольцев – об ученых работающих сегодня в Тяжинском округе. Олег Алексеевич Белинский в 2003 году окончил Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». Получил квалификацию: ученый агроном. Олег Алексеевич большое внимание уделяет профессиональному совершенствованию. В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования проходил повышение квалификации по следующим направлениям: «Научно-исследовательская работа как фактор инновационного развития учреждения профессионального образования» (2009 год), «Управление развитием учреждения профессионального образования» (2012 год). Также проходил переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» с отличием.

Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский в 2018 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Совершенствование технологии возделывания клевера паннонского в лесостепной зоне Западной Сибири». Ученый лично проводил полевые опыты и наблюдения, лабораторные исследования, статистическую обработку экспериментальных данных. Собранный материал был апробирован на международных и всероссийских научно-практических конференциях. По теме диссертации автор опубликовал 25 научных работ.

Работа была выполнена на кафедре ботаники и экологии Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры ботаники и экологии Башкирского государственного аграрного университета Разит Баязитович Нурлыгаянов. Защита состоялась на заседании диссертационного совета при Башкирском государственном аграрном университете.

Избранная Олегом Алексеевичем тема остаётся актуальной и сегодня. Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации пороговое значение удельного веса молока в отечественном производстве определено на уровне 90 %, тогда как в 2017 году этот показатель составлял немногим более 81 %. Один из вариантов решения задачи – создание прочной кормовой базы для животноводства. Для этой цели предусматривается увеличение площади возделывания таких культур, которые позволяют получить наибольший выход кормовых единиц с единицы площади. В этом отношении большое значение имеют многолетние травы, возделываемые в кормовых севооборотах, а также на естественных лугах и пастбищах. Среди многолетних бобовых трав для условий Западной Сибири наиболее подходящим является клевер паннонский, обладающий высокими кормовыми качествами и долголетием в агроценозе. Клевер паннонский перспективен для коренного улучшения и обновления старовозрастных посевов многолетних трав в полевом кормопроизводстве.

При создании кандидатской диссертации Олег Алексеевич Белинский лично проводил полевые опыты и наблюдения, лабораторные исследования, статистическую обработку экспериментальных данных. Собранный материал апробирован на международных и всероссийских научно-практических конференциях. По теме диссертационного исследования автор опубликовал 25 научных работ.

Диссертацию отличает научная новизна. Впервые в условиях лесостепной зоны Западной Сибири выявлены оптимальные технологические решения производства зелёной массы клевера паннонского. Практическая ценность результатов исследований заключается в рекомендации в качестве покровной культуры ярового ячменя в технологии возделывания клевера паннонского. По выходу переваримого протеина и кормовых единиц целесообразно возделывать клевер паннонский в травосмеси с клевером луговым, а также в поливидовых посевах с клевером луговым (50 %) и тимофеевкой луговой (75 %).

Олег Алексеевич Белинский умело сочетает в себе исследователя и практика. Разработки ученого были внедрены на экспериментальном поле Тяжинского агропромышленного техникума в 2017 году. Практические разработки исследований включены в рекомендации производству «Возделывание клевера паннонского в лесостепи Западной Сибири: методические рекомендации», удостоенные бронзовой медали Международной агропромышленной выставки «Агрокомплекс-2018» (Уфа). Результаты исследований используются в учебном процессе при подготовке бакалавров по направлению «Агрономия» в КемГСХИ, на семинарах руководителей сельхозпредприятий Кузбасса.

Преподаватель, руководитель пресс-службы Тяжинского агропромышленного техникума Олег Викторович Костюнин в 2000 году с отличием окончил Кемеровский государственный университет. Решением государственной аттестационной комиссии выпускнику ВУЗа была присуждена квалификация «историк-преподаватель» по специальности «История».

В 2012 году Олег Викторович защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Социальное развитие аграрных районов индустриального региона в середине 80-х годов ХХ – начале ХХI веков (по материалам Кемеровской области)». Работа была выполнена на кафедре новейшей отечественной истории факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета. Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей отечественной истории КемГУ, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Калерия Александровна Заболотская. Защита состоялась на заседании диссертационного совета при Кемеровском государственном университете.

Актуальность темы исследования заключается в необходимости установить причины, позволяющие сохранять существенный разрыв в развитии социальной сферы городских и сельских территорий и особенности этого процесса в индустриальных регионах. Изучение этой проблемы злободневно также в связи с тем, что дальнейшее сохранение существенных различий в развитии социальной сферы города и села, может привести к сокращению численности сельского населения и объёма производства отраслей сельского хозяйства, что в свою очередь существенно повлияет на уровень продовольственной, а в конечном счёте, и стратегической безопасности России. В связи с этим изучение социального развития сельских территорий, такого мощного индустриального и высокоурбанизированного региона как Кемеровская область становится все более актуальным. Исследование Олега Викторовича Костюнина тем более значимо ввиду того, что до сих пор не было создано труда, обобщающего данную проблематику.

Диссертация основана на добротной источниковедческой базе, включающей как опубликованные, так и архивные документы, которые в основном впервые вводятся в научный оборот. Это организационно-распорядительные документы КПСС и органов советской власти всесоюзного, областного и регионального уровня, документы администрации Кемеровской области и районных администраций, документы областных управлений и департаментов, руководящих отраслями социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, коммунальное хозяйство, торговля, транспорт, средства связи). В общей сложности автор проанализировал более 200 архивных дел. Также Олег Викторович Костюнин задействовал статистические источники, центральную и местную периодическую печать.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено комплексное исследование социального развития аграрных районов индустриального региона в условиях экономической и политической трансформации в середине 80-х годов XX – начале XXI веков (по материалам Кемеровской области). Автором предложена периодизация исследуемого процесса, выделены особенности каждого периода, определены характерные черты, а также выявлено хроническое отставание социальной сферы аграрных территорий по сравнению с городами. Результаты диссертационной работы были отражены в материалах региональных конференций и всероссийских научных чтений. По теме диссертации Олегом Викторовичем опубликованы более 20 научных статей.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования её материалов при создании обобщающих научных работ по истории Кузбасса, а также в научно-популярных изданиях по истории сельских территорий региона. В общеобразовательных школах результаты диссертационного исследования могут быть использованы как региональный компонент, в техникумах и высших учебных заведениях эти материалы могут послужить основой для разработки специального курса по истории аграрных районов Кемеровской области - Кузбасса. Полученные результаты также могут быть учтены при определении приоритетных направлений социальной политики конкретных сельских районов.

По теме кандидатской диссертации Олег Викторович Костюнин издал научную монографию объемом почти в 400 страниц. В этой работе анализируются проблемы социального развития сельских районов Кузбасса в 1985-2003 годах. Это первое комплексное исследование данной проблематики. В центре внимания – демографические изменения в аграрных территориях Кузбасса, состояние образования, культуры и здравоохранения, развитие торговли, строительства, коммунального и дорожного хозяйства, транспорта и связи. Также в монографии рассматривается реализация социальной политики в аграрных районах области, вклад общественных организаций и объединений в социальное развитие сельской глубинки.

В Год науки и технологий в техникуме намечен ряд мероприятий, призванных активизировать научно-исследовательскую работу студентов. В ближайшей перспективе также планируется создать студенческое научное сообщество.